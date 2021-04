publié le 13/04/2021 à 07:07

Un nouveau coup de pouce pour les soignants. Cette fois pour les personnels paramédicaux de l'Hôpital public. Infirmiers et aides soignants notamment, verront leurs grilles de salaires revalorisées à partir du 1er octobre, a annoncé lundi 12 avril le ministère de la Santé dans le cadre du SEGUR.

D'abord ce sont 200.000 aides-soignants titulaires de l'hôpital public qui seront revalorisés. Au bout d'un an de carrière, ils toucheront tous les mois 45 euros net de plus qu'avant la crise. Plus ils prendront de l'ancienneté et plus les revalorisations seront fortes. En fin de carrière, un(e) aide-soignant(e) pourra toucher 468 euros de plus par mois qu'aujourd'hui.

Deuxième profession augmentée, les infirmiers qui pratiquent des soins généraux. Jusqu'à 353 euros de salaires en plus par mois en fin de carrière. Enfin les grilles seront améliorées pour les infirmiers spécialisés, pour les cadres de santé, les kinés ou les ergothérapeutes, dès lors qu'ils sont titulaires de l'hôpital public. Ces annonces ont été en partie saluées par les syndicats qui attendent quand même les textes précis pour vérifier, "que tout le monde, est bien concerné et que le diable ne se niche pas dans les détails", d'après le négociateur Force Ouvrière.

