publié le 09/11/2020 à 08:34

Si Joe Biden a officiellement remporté la présidentielle américaine, Donald Trump reste muré dans son silence et se contente de tweeter pour évoquer une "élection volée". Les proches du président américain montent au créneau à l'image de Ted Cruz, son ancien rival lors de la primaire du parti républicain, qui tient à rappeler qu'"il y a 20 ans, lorsque j'ai participé au litige entre Bush et Gore, cela a duré 36 jours", laissant penser que le recomptage des voix dans certains États pourrait être bénéfique au président sortant.

"Il faut être patient, n'écoutez pas les médias qui vous disent d'abandonner et de rentrer chez vous, ce n'est pas comme ça que cela marche car il y a une procédure et il faut respecter la loi à la lettre", a ajouté le sénateur républicain du Texas.

De son côté, Donald Trump ne s'avoue pas vaincu et prévoit d'organiser une série de rassemblements pour contester les résultats de l'élection, a annoncé son porte-parole de campagne, ce dimanche 8 novembre.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France a enregistré 271 décès supplémentaires liés au coronavirus lors des dernières 24 heures et recense au total 40.439 morts depuis le début l'épidémie. Le pays compte également 19.940 nouvelles hospitalisations lors de la dernière semaine.

Politique - Après avoir été candidat en 2012 et 2017, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon se lance une nouvelle fois dans la course pour l'Élysée. Il a annoncé sa candidature ce dimanche 8 novembre mais la conditionne à "une investiture populaire" et au recueil de 150.000 parrainages citoyens.

Santé - L’association de consommateurs UFC-Que choisir dénonce une inquiétante aggravation de pénurie de médicaments. Selon son étude, 2.400 signalements de médicaments en rupture de stock ont été établis cette année en France.