Victoire de Joe Biden : quand va-t-il prêter serment ?

publié le 08/11/2020 à 20:00

Les résultats définitifs de la présidentielle américaine ne sont pas encore annoncés, mais Joe Biden a remporté, samedi 7 novembre, assez de grands électeurs pour être nommé nouveau président des États-Unis. Le candidat démocrate se prépare désormais à prêter serment devant la façade Ouest du Capitole, le mercredi 20 janvier 2021, lors de l'Inauguration Day.



Joe Biden n'est pour l'instant que le président élu, ce qui signifie qu'il n'a aucun pouvoir constitutionnel. Donald Trump restera le président en exercice pendant la période de transition de plus de deux mois, prévue par la Constitution américaine. Il devra également attendre le vote des 538 grands électeurs, le 14 décembre prochain. Pour que sa victoire soit confirmée, Joe Biden devra obtenir l'appui d'au moins 270 d'entre eux.

Pendant ce temps-là, Donald Trump, qui n'a pas encore reconnu sa défaite, continue de contester les résultats et a annoncé de nombreux recours. Il a également menacé de saisir la Cour suprême. Tous ces recours devront avoir été épuisés plus d'un mois avant la prestation de serment du nouveau président. La course à la Maison Blanche n'est donc pas encore tout à fait terminée.