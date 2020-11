Comment Kamala Harris est devenue la femme la plus puissante des États-Unis

Présidentielle USA : qui est Kamala Harris, la femme la plus puissante des États-Unis ?

publié le 09/11/2020 à 06:55

On a beaucoup parlé de Joe Biden ces derniers jours, mais aujourd'hui on a envie d’en savoir plus sur Kamala Harris, qui sera donc la première vice-présidente. En 244 ans d’histoire américaine, aucune femme n’a été aussi puissante.

En effet, pour avoir suivi Kamala Harris depuis plusieurs années du New Hampshire à l’Iowa et ailleurs encore, je peux vous confirmer que c’est une femme puissante. Pas seulement parce qu’elle s’est battue pour le pouvoir, comme tous ceux qui consacrent leur vie à la politique, mais se dégage d’elle une aura de force et ce n'est pas toujours le cas chez les hommes et les femmes politiques.

Vous allez voir dans les quatre prochaines années beaucoup de photos de vidéos où elle éclatera de rire, son rire est très célèbre ici, elle explose de rire, elle vibre, elle sursaute. Beaucoup de vidéos où elle dansera, car dès qu’elle peut, elle improvise quelques pas de danse en baskets. Tout cela fera la joie des réseaux sociaux, et ce n’est pas que de la com’, c’est sa vraie nature volubile.

Elle a été ministre de la Justice en Californie

Mais ne vous y trompez pas Kamala Harris est aussi coriace, implacable, certains diraient même dure et rugueuse. Joe Biden en a d’ailleurs fait les frais quand elle l’a attaqué lors du premier débat de la primaire démocrate en juin 2019. Il en était resté sonné.

Quand elle interroge des ministres ou des responsables de l’administration Trump au Sénat, ils passent un sale quart d’heure. Elle les interroge comme dans un procès, car pour comprendre Kamala Harris il faut avoir en tête qu’elle a été procureure, puis ministre de la Justice de Californie. Cela signifie que c’est elle qui dirigeait toute la justice, mais aussi la police dans cet état de 40 millions d’habitants.

La première femme vice-présidente ne manque donc pas d’autorité, mais dans son esprit, l’autorité en tant que telle importe peu, c’est l’autorité de la justice qui prime, car c’est le combat pour la Justice qui compte au-dessus de tout.

Elle est la fille de deux immigrés

Et cela vient de loin, de son enfance même, puisque ses deux parents avaient immigré, d’Inde pour sa mère et de Jamaïque pour son père, pour étudier à l’université de Berkeley près de San Francisco, au début des années 60. Ils sont rencontrés dans des rassemblements de protestations pour les droits civiques, c’est-à-dire les combats pour l‘égalité entre blancs et noirs. Ses parents l‘emmenaient manifester avec eux en poussette.

Avant la nouvelle vice-présidente, Donald Trump et Barack Obama ont été élus présidents avec un de leurs parents qui avait immigré. Mais l’enfant de deux migrants à la Maison Blanche, c’est une première. Comme ses parents ont divorcé, Kamala Harris a été bien plus marquée par l’influence indienne de sa mère, et elle a construit son identité noire sans son père.

Le premier jour de sa campagne, on lui avait demandé comment elle voulait être décrite, indienne-américaine, ou africaine-américaine, comme on dit ici. Kamala Harris nous avait répondu qu’elle se définit tout simplement comme "Américaine".