Présidentielle américaine : Donald Trump peut-il se présenter en 2024 ?

et AFP

publié le 09/11/2020 à 06:32

Battu à sa réélection à la présidence des États-Unis, Donald Trump va-t-il revenir plus revanchard que jamais en 2024 pour reconquérir la Maison-Blanche. À l'inverse de ses trois prédécesseurs, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, Donald Trump a échoué à obtenir un second mandat.

Cependant, il n'a pas subi la déroute dans les urnes que lui prédisaient certains et pourrait donc être tenté de rester au coeur des débats. En théorie, rien ne l'empêche de tenter de nouveau sa chance dans quatre ans. La Constitution américaine interdit de faire plus de deux mandats, mais en faire deux non-consécutifs est une possibilité.

Un seul homme a réussi ce pari : Grover Cleveland, à la fin du XIXe siècle. Élu en 1884, il fut battu en 1888, puis élu de nouveau en 1892. Il est, dans les livres d'histoire, à la fois le 22e et le 24e président des États-Unis. La question de l'âge pourrait néanmoins se poser. Grover Cleveland avait 56 ans début de son deuxième mandat. Donald Trump en aurait 78.

Mick Mulvaney, l'un de ses anciens directeurs de cabinet, aujourd'hui envoyé spécial des États-Unis en Irlande du Nord, a ouvertement évoqué cette idée dès jeudi. "Je m'attends clairement à ce que le président reste impliqué en politique et je pense qu'il fera partie des gens qui seront probablement candidats en 2024", a-t-il déclaré.