publié le 01/01/2020

Coup de tonnerre dans l'affaire Carlos Ghosn, qui était jusqu'au 30 décembre assigné à résidence au Japon. L'ancien patron de Renault-Nissan est rentré de façon légale au Liban, selon les autorités officielles à Beyrouth. Malgré cela, beaucoup de questions se posent toujours ce mercredi 1er janvier, à commencer par le fait que ses avocats japonais assurent toujours détenir ses passeports, ce qui ajoute encore un flou à cette affaire.

Beaucoup de zones d'ombres persistent autour de cette cavale même s'il est assuré que sa femme, Carole, a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du plan. Elle aurait notamment sollicité le soutien de ses demi-frères qui possèdent en Turquie un solide réseau de connaissances, qui aurait permis de financer l'opération. Elle serait également parvenu à entrer en contact avec son mari, ce qui lui était pourtant interdit, pour lui expliquer comment déjouer la vigilance des forces de l'ordre et de la justice.

Le trajet le plus rapide et le plus sûr a été défini afin que Carlos Ghosn arrive à un aéroport plutôt discret où il a pu monter à bord d'un jet privé sans être interpellé par les services aux frontières. Il était muni de faux papiers car ces trois passeports lui avaient été confisqués. À son arrivée à Beyrouth, sa carte d'identité libanaise aurait semble-t-il suffi et le ministère des affaires étrangères libanais a assuré qu'il était entré de manière tout à fait légale dans le pays.

