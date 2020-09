publié le 15/09/2020 à 08:41

Donald Trump était en Californie dans la nuit du 14 au 15 septembre. L'état de l'ouest des Etats-Unis est actuellement ravagé par de gigantesques incendies. Incendies, qui d'après le Président, sont à imputer aux démocrates qui ont mal géré les forêts. La faute au réchauffement climatique, répondent les démocrates. "Quel réchauffement climatique ?", leur rétorque en quelque sorte le chef d'Etat.

Quand un responsable de l'Etat de Californie lui explique l'effet du réchauffement climatique sur les forêts, Donald Trump lui répond, "ça va commencer à se refroidir". Il emploie le même ton rassurant qu'il utilise depuis six mois pour prédire que le coronavirus va bientôt disparaître et ajoute, un, "vous verrez" à l'intention de l'expert. Ce dernier paraît étonné par la réaction du Président, et lui rétorque : "J'aimerais que la science soit d'accord avec vous"." Je ne pense pas que la science le sache, en fait" conclut alors le chef d'Etat.

Cette phrase assez sidérante a été immédiatement relevée par Joe Biden. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle, s'est empressé de lui répondre à distance. "En donnant à un pyromane du climat quatre ans de plus à la Maison Blanche, personne ne sera surpris si l'Amérique est encore plus en feu et inondée. Nous avons besoin d'un Président qui respecte la science", a déclaré l'homme politique.

Coronavirus - Face au rebond de l'épidémie, la Gironde et les Bouches-du-Rhône prennent de nouvelles mesures. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tout comme les soirées étudiantes ou encore les soirées dansantes dans les bars.

5G - Alors que de nombreux experts s'opposent au déploiement de la 5G, Emmanuel Macon a confirmé, lundi 14 septembre, les ambitions du gouvernement. "La France va prendre le tournant de la 5G" a déclaré le Président lors d'un discours devant les acteurs de la French Tech.

Politique - Valéry Giscard d'Estaing est toujours hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Il aurait été admis en service de réanimation pour des difficultés respiratoires.