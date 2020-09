Crédit : DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump est attendu lundi dans l'État de Californie, qui fait face à des incendies record depuis le début de l’été. Certains responsables des États de la côte ouest l’accusaient dimanche de nier le rôle du changement climatique. "La question, c'est la gestion forestière", avait justifié le président américain lors d'un meeting de campagne dans le Nevada.

Les incendies "apocalyptiques" qui frappent le sud-ouest des États-Unis ont déjà fait au moins 30 morts depuis le début de l’été, dont 22 rien que cette semaine en Californie, dans l'État de Washington et en Oregon. Dimanche 13 septembre, des dizaines de personnes disparues étaient encore recherchées par les secours. Les autorités locales et de nombreux spécialistes accusent le réchauffement climatique qui entraîne une sécheresse chronique et sévère dans ces régions.

Une cause que le président américain nie en bloc, suscitant de nombreuses remarques de la part de ses adversaires démocrates. "Ce gouvernement se met la tête dans le sable" sur la question environnementale, a estimé dimanche sur CNN le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. Il explique que la gestion forestière ou de ratissage n’a rien à voir avec ces incendies sans précédent. "Tous ceux qui vivent en Californie se sentent insultés par cette affirmation", a-t-il ajouté.

"C'est rageant (...) d'avoir un président qui nie qu'il ne s'agit pas seulement de feux de forêt, mais de feux climatiques", a jugé de son côté le gouverneur de l’État de Washington où un mort a été recensé. Sur ABC, Jay Inslee, a évoqué une situation "apocalyptique" alors que les flammes poursuivent leur propagation.

Pour Joe Biden, le rival démocrate de Donald Trump pour la présidentielle de novembre, le président "peut chercher à nier la réalité", mais les faits sont "indéniables".