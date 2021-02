Les infos de 7h30 - États-Unis : triple greffe réussie du visage et des mains

publié le 04/02/2021 à 07:47

À l’hôpital NYU de New York, exploit dans le domaine des greffes : un jeune homme qui s’était fait greffer en même temps un visage et deux mains au mois d’août, après un accident de la route, est en bonne santé. Il a retrouvé l’usage de ses mains. Or cette opération n’avait jamais été concluante auparavant.

Ce succès de triple greffe est une première et les coulisses de l’opération sont impressionnantes : 23 heures en salle de chirurgie, une centaine de médecins et personnel médical mobilisés pour permettre des roulements de 6 équipes. Et des gestes qui ont été répétés une dizaine de fois pour être sûr de ne faire aucune erreur. La greffe a ensuite été complétée par 20 opérations successives.

Six mois plus tard, sans rejet des greffons, capable de faire quasiment tous les gestes avec ses nouvelles mains, le cas de Joe DiMeo est célébré par la communauté scientifique - les deux précédents connus de transplantation simultanée avaient eux échoué.

Pour le jeune homme de 22 ans, c’est une "deuxième chance dans la vie". Après une embardée alors qu’il s’était endormi au volant, il avait été brûlé au 3e degré sur 80% de la surface de son corps. Et même perdu lèvres et paupières.

