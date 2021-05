publié le 31/05/2021 à 08:15

Une histoire assez hallucinante. Depuis plus d'un an maintenant, une femme franco-colombienne est bloquée en Colombie. Alexandra Betancourt était partie le 9 mars 2020 pour rentrer deux mois plus tard, mais elle a été rattrapée par la pandémie.

Il faut dire qu'elle a aussi un énorme problème : elle est phobique de l'avion. C'est donc un bateau qu'elle cherche pour rentrer en France, et retrouver son mari.

"Pendant de longs mois, il a essayé de trouver une compagnie pour pouvoir m'embarquer. Il a enfin trouvé une compagnie allemande. Je dois partir de Carthagène en Colombie le 25 septembre, et arriver au Havre le 7 novembre, soit 43 jours. Pour moi l'avion c'est impossible, j'ai l'impression de risquer ma vie. J'espère que je serai rentrée cette année, mon mari est en France, il attend depuis plus d'un an et demi. On peut vivre très bien en Colombie, mais ce n'est pas chez moi", confie Alexandra Betancourt au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Il n'y a plus de critères d'âge ou de santé pour se faire vacciner contre le coronavirus lorsqu'on est adulte. Par ailleurs, les services de réanimation continuent leur décrue : moins de 3.000 malades du coronavirus y sont soignés pour la première fois depuis janvier.

Fait divers - Rémy Daillet a été arrêté pour "séjour irrégulier" en Malaisie. Le Français est suspecté d'avoir organisé à distance l'enlèvement de la petite Mia en France. Il pourrait donc être extradé.

Roland-Garros - Le tennisman autrichien Dominique Thiem est déjà éliminé de la compétition. Il avait pourtant été finaliste de la compétition en 2018 et 2019.