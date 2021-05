Roland-Garros 2021 : quelles sont les meilleures chances françaises ?

publié le 30/05/2021 à 10:00

On ne va pas se mentir, le ciel est très ombragé pour le tennis français ces derniers mois. Un Gaël Monfils en panne de repères, un Benoît Paire en pleine tourmente ou encore une Kristina Mladenovic qui enchaine les défaites sur terre battue, à l'entame de Roland-Garros ce dimanche 30 mai, on a déjà été plus optimiste. Mais à Paris, on l'a vu par le passé, quelque soit leur statut, les Français mouillent le maillot.

À l'image d'un Hugo Gaston flamboyant en octobre dernier, qui avait notamment battu Stan Wawrinka, puis poussé Dominic Thiem dans un match incroyable en 5 sets avant de s'incliner, cette année encore, on a envie de croire en la surprise d'un jeune espoir tricolore.

Parce qu'il faut bien le dire, du côté de la génération précédente, ceux qu'on a surnommés les "Nouveaux Mousquetaires", Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils, la confiance est un peu en berne. Ce dernier notamment, mieux classé des tricolores (15e), n'a remporté qu'un seul match cette saison.

Le cas Benoît Paire

C'est également de confiance dont aura besoin Benoît Paire. Le numéro 40 mondial peine à retrouver son niveau de jeu cette saison et s'est dit très perturbé par l'absence de spectateurs dans les stades. En pleine tourmente, écarté par la FFT pour les JO, Benoît Paire, qui a toujours clamé son attachement à Roland-Garros, appelle à l'indulgence à l'heure d'aborder le tournoi.

"Oui je traverse une période difficile... Je ne vous demande pas de me comprendre ni de m’aimer, la seule chose que je vous demande c’est qu'on passe un super Roland Garros, qu’il y ait victoire ou défaite juste. Kiffons ce moment et amusons-nous ! J’ai besoin de vous pour mettre le feu", a-t-il écrit sur Twitter.

Les Français pas vernis par le tirage

Malheureusement pour le natif d'Avignon, il aura fort à faire dès le premier tour face au Norvégien Casper Ruud, 16e mondial et redoutable sur terre cette saison. L'hécatombe pourrait en effet commencer dès le premier tour, puisque les Français n'ont pas été gâtés par le tableau.

Au total, ils seront 17 chez les hommes, avec des affiches déjà compliquées d'entrée, comme Lucas Pouille, opposé à Pablo Cuevas, Tsonga au redoutable gaucher japonais Nishioka, Pierre-Hugues Herbert affrontera le prodige italien Jannik Sinner (N19), Gaël Monfils a lui hérité du spécialiste de la terre battue Ramos-Vinolas ou encore Jérémy Chardy, en mission impossible face au numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas.

Il y aura quand même quelques coups à jouer pour Ugo Humbert ou Corentin Moutet et on suivra de près les débuts pour son premier Roland-Garros, du jeune Arthur Cazaux, 18 ans. Dans tous les cas, rassurez-vous, il y aura un Français au 2e tour puisque Richard Gasquet et Hugo Gaston se défieront d'entrée. Le vainqueur devrait certainement jouer Rafael Nadal au 2e tour, reste à savoir si on aura le droit au même Hugo Gaston que lors de l'édition 2020.

Fiona Ferro seul espoir féminin ?

Du côté des dames, 11 sont engagées et là encore, la tâche sera relevée. Kristina Mladenovic n'y arrive pas sur terre battue cette saison, avec 5 défaites lors de ses 7 derniers matches. Pour Caroline Garcia, le bilan n'est pas beaucoup plus réjouissant, avec un quart de finale à Parme comme meilleur résultat ces dernières semaines.



Les regards seront donc tournés vers la numéro 1 Française au classement WTA, Fiona Ferro, classée 51e. Celle qui était allée jusqu'en huitièmes de finale l'an passé sera opposée au premier tour, à la qualifiée En-Shuo Liang, 295e mondiale.