publié le 14/09/2019 à 19:40

Pour la nouvelle mobilisation des "Gilets Jaunes", quelque 1.800 personnes ont défilé dans le centre de Nantes, selon un comptage de la police, mais très peu de jaune fluorescent n'a été porté. La situation a rapidement dégénéré, donnant lieu à des tirs de projectiles auxquels la police a répondu par des jets de grenades lacrymogènes.

"Justice pour Steve, ni oubli, ni pardon", "moins de costards, plus de homards", lisait-on, ce 14 septembre, sur les pancartes et inscrit sur les panneaux qui protégeaient les commerces. Dans le cortège, des manifestants ont scandé des messages contre la police et plusieurs commerces et abribus ont été vandalisés. Des poubelles ont été incendiées.



18 personnes ont été interpellées avant le départ de la manifestation "face au risque important d'actions violentes dans le centre-ville". 22 cocktails Molotov et dix mortiers ont été découverts à proximité du point de rassemblement, tandis qu'une centaine de parapluies et un extincteur ont été saisis, a assuré la police. Au total, 30 interpellations ont eu lieu à Nantes dans la journée.

[#Acte44] Manifestation des #giletsJaunes dans le centre-ville de #Nantes.

L'individu auteur des dégradations sur 1 abribus @reseau_tan a été repéré puis interpellé par les #policiers de la bac grâce à la vidéosurveillance. pic.twitter.com/JaV91spz8Y — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) September 14, 2019

Près d'un an après les débuts de manifestations, plusieurs groupes de "Gilets Jaunes" ont appelé à un rassemblement national à Nantes où est décédé Steve Maia Caniço le soir de la Fête de la musique. La ville est également marqué par "l'affaire Rugy", où l'ancien ministre de la Transition écologique a été poussé à la démission après des révélations de Mediapart.

Des manifestations dans plusieurs villes

À Lyon, 400 manifestants se sont rassemblées, dont beaucoup sans gilet, malgré l'interdiction de la préfecture. Les forces de l'ordre ont procédé à 9 interpellations pour "attroupements illégaux en vue de commettre une infraction et au port d'armes illégal", selon la préfecture.

Des manifestations plus modestes ont eu à Toulouse, Marseille, Montpellier ou encore à Bordeaux.