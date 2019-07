publié le 27/07/2019 à 13:10

La Tunisie rend samedi 27 juillet un dernier hommage à son président, Beji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. C'était le premier chef d’État élu démocratiquement en 2014 après le Printemps Arabe et la chute de Ben Ali. Les obsèques se déroulent à Tunis en présence de plusieurs chefs d’État dont Emmanuel Macron.



Le président français a eu au préalable un entretien avec le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed. La cérémonie d'hommage a commencé à l'heure prévue, vers midi. Emmanuel Macron va ensuite se recueillir devant la dépouille du chef d'État, présenter ses condoléances au président par intérim, Mohamed Ennaceur et à la famille de

Beji Caïd Essebsi.

Emmanuel Macron participera enfin à une courte procession avec les autres dirigeants, suivant le cercueil sur quelques centaines de mètres, jusqu'à la sortie du palais présidentiel. Beji Caïd Essebsi, lui, va traverser une dernière fois Tunis samedi, dans un cortège funèbre d'une vingtaine de kilomètres, sous très haute protection, jusqu'au cimetière du centre-ville. On attend des milliers de Tunisiens le long des routes.

