En Espagne, l'ancien roi Juan Carlos a finalement choisi l'exil. Son abdication n'a pas mis fin au scandale : la justice vient d'ouvrir une enquête contre lui. L'ancien roi est accusé d'avoir touché une centaine de millions d'euros dans le cadre d'un contrat pour construire un TGV en Arabie Saoudite. Il a annoncé son exil à son fils, hier soir, dans une lettre. Juan Carlos ne veut pas lui rendre la tâche plus difficile.

Depuis cette lettre, c'est une question qui brûle les lèvres de tout le monde : où est parti Juan Carlos ? La destination du roi est pour le moment tenue secrète. Selon la presse espagnole, il serait même déjà parti ce week-end. Le journal conservateur ABC a indiqué sur sa Une qu'il aurait rejoint l'une des demeures d'un ami entrepreneur, située sur l'île de Saint-Domingue.

Cette fuite secrète n'en fini pas de démolir l'image tant vénérée de Juan Carlos. Rappelons qu'il a joué un rôle historique pour avoir mené la transition de la dictature de Franco à la démocratie. Les Espagnols aiment dire qu'ils sont Juan Carlistes et non pas monarchistes, mais depuis quelques années, on assiste vraiment à la chute de l'ancien roi.

Il y a d'abord eu des images de Juan Carlos sur son éléphant en Afrique, accompagné de sa maîtresse. Puis le scandale financier : l'ancien monarque est soupçonné de fraude fiscale et d'avoir blanchi pas moins de cent millions de dollars. Bien que les principaux partis politiques tentent de sauver les lègues de Juan Carlos et surtout d'épargner la figure de Felipe VI, l'actuel roi d'Espagne, c'est toute la maison royale qui est touchée par cet exil rocambolesque.

