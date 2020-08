publié le 03/08/2020 à 18:30

Contre-performances et blessures : les derniers matchs de la Juventus de Turin et de l'Atalanta Bergame ont réservé quelques mauvaises surprises pour les deux clubs italiens engagés en Ligue des Champions. Le premier doit encore disputer son huitième de finale retour contre l'Olympique Lyonnais, tandis que le second affrontera le PSG en quart de finale.

Malgré un 36e titre de champion d'Italie, les dernières performances de la Juventus n'ont pas rassuré les supporters turinois. Le samedi 1er août, l'équipe de Cristiano Ronaldo a clôturé sa saison par une défaite 3 buts à 1 contre l'AS Roma. Un mauvais résultat supplémentaire pour le club qui a enchaîné les ratés depuis la reprise du championnat italien, le 22 juin. En 12 matchs, les Bianconeri se sont inclinés trois fois et ont concédé trois matchs nuls.

Pire, les Turinois ont vu des joueurs importants intégrer leur infirmerie. Élément clé de l'attaque de la Juventus, Paulo Dybala est incertain pour la confrontation contre Lyon après une blessure à la cuisse gauche subie contre la Sampdoria Gênes. Le joueur a repris l'entraînement ce lundi 3 août et le club fait tout pour le voir sur pied vendredi en Ligue des Champions. Douglas Costa, Mattia de Sciglio et Sami Khedira devraient déclarer forfait et des doutes subsistent autour du défenseur central Giorgio Chiellini.

L'Atalanta sans son attaquant star

L'Atalanta Bergame, en revanche, a signé une excellente reprise. En 13 matchs, les Bergamasques ont enregistré 9 victoires, tenus en échec la Juventus de Turin et l'AC Milan et ne se sont inclinés qu'une fois, lors de leur dernier match contre l'Inter Milan (0-2). Des performances qui ont permis au club de se qualifier pour la deuxième fois de son histoire en Ligue des Champions, terminant troisième de Série A.

Mais une absence risque de bénéficier au PSG. Le prolifique attaquant de l'Atalanta, Ilicic, souffre d'une dépression et ne sera a priori pas présent face au PSG. De quoi inquiéter l'ancien entraîneur de la Juventus et du Réal, Fabio Cappello. Alors qu'il voyait l'Atalanta battre les Parisiens le 12 août, il remet en cause son pronostic dans La Gazetta dello Sport : "La Dea (surnom de l'Atalanta Bergame, NDLR) a deux grands champions : Papu Gomez et Josip Ilicic. Il n'en reste plus qu'un."

À Paris, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Les dernières informations au sujet de Kylian Mbappé, dont la présence en quart de finale de Ligue des Champions semblait compromise après une blessure contre Saint-Étienne, semblent indiquer que le jeune attaquant pourrait être rétabli d'ici là, et même débuter le match.