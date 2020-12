publié le 30/12/2020 à 07:46

Donald Trump a un nouveau coup de gueule, mais cette fois, ce n'est pas au sujet de l'élection présidentielle. En pleine pandémie, et en plein bras de fer budgétaire aux États-Unis, le président américain accuse la presse mode de boycotter sa femme depuis qu'elle est First Lady, alors que pour lui, c'est une évidence : "c'est la plus belle de toutes".

Dans le flot, son tweet était passé inaperçu entre un "Joyeux Noël" et un message rageur contre le Congrès, Donald Trump traitait les journaux de "fake news" : une habitude, mais cette fois il visait les magazines de mode, s'appuyant sur un article de Breitbart News. Le site d'extrême droite note : "Melania Trump, ancien top-model, n'a fait aucune Une de magazine de mode pendant le mandat de son mari". En comparaison, Michelle Obama en a fait 12 en deux mandats : la preuve pour les partisans de Donald Trump du traitement partial des médias.

Anna Wintour, l'influente rédactrice en chef de Vogue le reconnaît : Melania Trump ne l'intéresse pas. La First Lady a tout de même eu les honneurs de l'édition mexicaine de Vanity Fair. Sur la photo, elle faisait mine de déguster une rivière de diamants : pas du meilleur goût sachant qu'au même moment, Donald Trump ventait son mur avec le Mexique pour bloquer les migrants en quête d'une vie meilleure.

