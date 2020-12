VIDÉO - Donald et Melania Trump souhaitent un joyeux Noël aux Américains

Donald et Melania Trump dans leur discours du 24 décembre 2020

publié le 25/12/2020 à 12:44

C'est la dernière fois que Donald et Melania Trump adressent leurs voeux de Noël depuis la Maison Blanche. "Le Président et moi-même nous vous souhaitons un très joyeux Noël", démarre Melania Trump dans la vidéo postée dans la soirée du 24 décembre.

"Pendant cette saison sacrée, les Chrétiens célèbrent le plus grand miracle de l’histoire de l’humanité", ajoute Donald Trump en poursuivant sur l'histoire de la naissance de Jésus : "Il y a plus de 2.000 ans, Dieu a envoyé son fils unique pour être avec nous. Un ange a annoncé la naissance de notre seigneur et sauveur - l’humble berger".

Melania Trump rend ensuite hommage à toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant la crise du coronavirus, qui frappe durement les États-Unis. "Les enseignants ont travaillé d’arrache-pied pour que nos enfants continuent d’apprendre. Des élèves ont livré des provisions à des voisins âgés. Les communautés ont trouvé de nouvelles façons de rester en contact les unes avec les autres. Des premiers intervenants, des médecins et des infirmières courageux ont tout donné pour sauver des vies. Des scientifiques brillants ont mis au point des traitements et des vaccins", explique-t-elle.

Donald Trump conclut le discours en souhaitant de nouveau un très bon Noël et une belle année aux Américains et aux Américaines "de la part de toute la famille Trump".