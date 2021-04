publié le 17/04/2021 à 06:59

Le Royaume-Uni se prépare à célébrer un dernier adieu au prince Philip. Samedi 17 avril, à partir de 15h, les funérailles du duc d'Édimbourg vont se tenir, dans la chapelle du château de Windsor, en petit comité. Tous les éléments publics de la cérémonie sont annulés en raison de la pandémie.

Même les fans de la famille royale ne vont pas pouvoir se rassembler près de la forteresse. C'est le cas de John, un adepte du prince Philip, mais qui respecte la volonté de la reine : "Nous sommes déçus mais nous acceptons le souhait de sa majesté. Je comprends qu'elle ne veut pas qu'on vienne à Windsor à cause de la situation sanitaire. Parce que la famille royale ne veut pas qu'on en fasse trop, c'était le souhait du duc, il ne voulait pas trop de tralala."

"Mais ça va nous manquer de ne pas être ensemble bien sûr, de ne pas avoir cette chaleur. Mais nous serons tous ensemble, virtuellement, en lien vidéo. On va tous prier pour la reine, qu'elle ait la force de continuer", a conclu John.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - 12,3 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Dès ce samedi, les policiers et les enseignants de plus de 55 ans deviennent prioritaires. Ils vont pouvoir bénéficier de créneaux dédiés.

Enlèvement de Mia - La petite fille et sa mère sont toujours introuvables ce samedi matin, quatre jours après l'enlèvement de la petite fille de 8 ans dans les Vosges. Quatre hommes ont été placés en garde à vue et ont déclaré avoir agit à la demande de la mère qui voulait récupérer sa fille dont elle n'avait plus la garde.

Russie - Le Kremlin lance une procédure pour interdire les organisations d'Alexeï Navalny, en les qualifiant d'extrémistes. Cela pourrait se traduire en lourdes peines de prisons pour ses participants. L'opposant russe à Vladimir Poutine est toujours incarcéré et mène depuis deux semaines une grève de la faim. Il accuse les autorités de lui refuser des traitements adaptés pour des problèmes de dos.