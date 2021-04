publié le 16/04/2021 à 19:35

Un petit bout d'Écosse, isolé en plein Berry, a perdu son prince. Comme l'ensemble du Royaume-Uni, le village d'Aubigny-sur-Nère, dans le Cher, rendra un dernier hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg inhumé ce samedi à Londres.

Car ici, depuis bien des siècles, on porte le kilt et on joue de la cornemuse. Comme l'explique France 3, la ville d'Aubigny-sur-Nère est passée sous le blason écossais quand, en 1423, Charles VII, roi de France, offre le duché d'Aubigny à John Stuart de Darnley, un chef de guerre écossais. Il était venu dans le cadre de la Auld Alliance, entre Français et Écossais, combattre les Anglais.

Pendant 400 ans, la ville restera écossaise avant d'être rendue à la France. Mais, encore aujourd'hui, en 2021, elle demeure "la cité des Stuart". Depuis une vingtaine d'années, la ville organise même des fêtes franco-écossaises pour célébrer sa double culture.

"Nous sommes très liés à l'Écosse"

"J'ai grandi avec la famille royale, explique auprès de France 3 Robert Amyot Mackinnon, représentant du clan écossais Mackinnon en Europe. Mon père m'a beaucoup parlé du duc d'Edimbourg. Il me disait toujours qu'il lui suffisait d'un regard, d'une poignée de main ou de quelques mots pour regarder les gens dans leur cœur, pour pénétrer leurs âmes. Ce n'est pas donné à tout le monde".

Le prince Philip, époux de la reine Elisabeth II, possédait le titre de duc d'Edimbourg et était également le chef de tous les clans écossais. "Nous sommes très liés à l'Ecosse alors c'est forcément émouvant, concède un habitant de la ville. C'est quelqu'un qui a marqué son siècle, on sent bien que c'est une page qui se tourne".