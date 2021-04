Enlèvement de Mia : le scénario se précise

publié le 16/04/2021 à 22:04

Quatre hommes ont été interpellés après l’enlèvement de Mia, cette fillette de huit ans disparue mardi 13 avril dans les Vosges. Ils sont toujours en garde à vue à l'heure actuelle, et ce sont eux qui commencent à expliquer le scénario très précis du rapt de l’enfant. Ils reconnaissent et revendiquent même cette opération qu’ils qualifient d’extraction et d’exfiltration.

Le procureur a souligné le caractère très organisé de ce rapt. Ces hommes ont semble-t-il été contactés par la mère de Mia via Internet. Puis ils ont rédigé un script, tout un discours qu’ils prévoyaient de tenir à la grand-mère de la petite. C’est ce qu’ils ont fait. Trois d’entre eux se sont présentés à son adresse, se sont fait passer pour des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et ont emmené la petite Mia sans violence. Ils sont partis à bord d’un véhicule conduit par le quatrième suspect et ont remis l’enfant à sa mère une vingtaine de minutes plus tard.

Ces quatre individus âgés de 23 à 60 ans sont désormais poursuivis pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Une enquête préliminaire du parquet antiterroriste

Certains d’entre eux sont aussi sous le coup d’une enquête préliminaire du parquet antiterroriste. Des sachets de poudre et une recette qui pourrait être celle d’un mélange explosif ont été retrouvés au domicile de l’un d’entre-eux, selon une source proche du dossier.

Ces éléments sont en cours d’analyse mais avant même cette découverte, plusieurs des suspects étaient déjà surveillés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et présentent des profils proches de la mouvance survivaliste complotiste. Ils tiennent un discours hostile aux institutions de la République. Mais à ce stade aucun projet d’attaque n’est confirmé.