Obsèques du Prince Philip : la famille royale révèle la liste des invités

publié le 16/04/2021 à 15:36

Les derniers adieux au Prince Philip se dérouleront en petit comité ce samedi 17 avril, à cause des restrictions sanitaires en vigueur dans le pays. La famille royale a dévoilé ce vendredi la liste des 30 personnes qui assisteront aux funérailles du duc d'Edimbourg, décédé le 9 avril dernier.

D'après les informations recueillies par CBS News, les obsèques se limiteront à l'entourage proche de la Reine Elizabeth et du prince Philip. Ainsi seront présents leurs quatre enfants, leurs huit petits-enfants ainsi que leurs conjoints, les enfants de la princesse Margaret, sœur de la reine décédée en 2002. Et enfin, quelques membres de la famille grecque et allemande du prince Philip.

Ainsi, le prince Charles et son épouse Camilla, la princesse Anne et son mari le vice-amiral Sir Timothey Laurence, le prince Andrew, le prince Edward et sa femme Sophie et leurs enfants, ainsi que le Prince William et sa femme accompagneront la Reine Elizabeth lors des obsèques. Le Prince Harry s'y rendra également mais sans sa femme Meghan Markle, actuellement enceinte et restée en Californie pour des raisons médicales.

La liste est complétée par leur premier petit-fils, Peter Philips, la fille de la princesse Anne, Zara Philips, les princesses Beatrice et Eugenie ainsi que Lady Sarah, toutes accompagnées de leurs époux. Le Comte de Snowdon, le duc de Gloucester, le duc de Kent, la princesse Alexandra seront également présents. Ainsi que Bernhard, prince héritier de Bade, le Prince Donatus, landgrave de Hesse, le Prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg ainsi que la comtesse Mountbatten de Birmanie.

Les temps forts de la cérémonie sur RTL et RTL.fr

La cérémonie se déroulera au château de Windsor et commencera à 15h00 heure locale (16 heures à Paris) avec une minute de silence nationale. RTL vous fera vivre les temps forts de cette journée d'hommage avec notre correspondante Marie Billon. France Télévisions bousculera ses programmes et proposera de suivre ces obsèques en direct sur France 2 à partir de 15h05.