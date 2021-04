publié le 16/04/2021 à 18:42

Toujours aucune nouvelle de Mia, 8 ans, enlevée mardi 13 avril dans les Vosges. Selon les quatre hommes soupçonnés de l'avoir kidnappée, actuellement en garde à vue, c'est sa mère qui a organisé l'opération pour récupérer sa fille dont elle avait perdu la garde. Ce vendredi soir, le grand-père maternel de l'enfant s'exprime au micro de nos confrères de Vosges FM.

Claude comprend tout à fait le geste de sa propre fille et bien plus que ça, il l'approuve. "Ils n'avaient pas à retirer la garde de sa fille à ma fille. C'est profondément injuste. C'est bien ce que t'as fait ma fille, tu as protégé ta fille. La justice ferait mieux d'aller balayer devant sa porte avant de traiter les autres de rapteurs d'enfants", dit-il.

Devant la presse, le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz, a indiqué vendredi qu'un départ vers l'étranger de Mia et de sa mère "n'était pas exclu".

