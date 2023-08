Les premiers Français évacués du Niger ont atterri à Roissy un peu avant 2h du matin, mercredi 2 août. Ils sont environ 600 à avoir demandé leur rapatriement : quatre avions ont été affrétés. Peu ont souri à leur arrivée à l'aéroport, certains Français ont laissé derrière eux plusieurs années de vie au Niger.

L'évacuation a eu lieu à la hâte avec le strict minimum. Bernard, un Français, n'a plus qu'un sac à dos contenant "deux ordinateurs, deux tee-shirts, une paire de chaussettes et une brosse à dents. Le reste, j'ai tout laissé là-bas", a-t-il détaillé.

Dans le premier avion, 12 nouveaux-nés ont été rapatriés et de nombreuses familles vont dormir à l'hôtel. Une mère de famille a préféré partir par crainte d'une attaque contre son domicile. "Ce qui fait le plus peur, c'est vraiment de casser, rentrer dans les logements des ressortissants français", a-t-elle assuré.

L'opération d'évacuation a été montée en moins de 24 heures par l'armée française et va se poursuivre alors qu'au moins deux nouveaux vols devraient atterrir à Paris mercredi 2 août. Le président déchu Bazoum est séquestré chez lui avec sa femme et son fils, mais est en bonne santé et bien traité, selon les informations de RTL.

