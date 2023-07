Les infos de 12h30 - Niger : pourquoi la France surveille-t-elle la situation de près ?

Le président du Niger, élu il y a deux ans, est toujours retenu ce jeudi 27 juillet par des putschistes de la garde présidentielle. Mercredi soir, 10 militaires ont annoncé à la télévision nigérienne avoir renversé le pouvoir. Les bâtiments administratifs sont fermés ce jeudi, il y a un couvre-feu, plus personne ne passe aux frontières... Mais cette junte ne fait pas l'unanimité parmi les militaires et une négociation est en cours.

Le chef de la diplomatie du Niger assure la présidence par intérim. Le président Bazoum, lui, est donc séquestré depuis 30 heures dans son palais, ce qui ne l'empêche pas de communiquer sur les réseaux sociaux où il dément ce coup d'État. La France a réagi très vite mercredi après-midi. Paris surveille la situation de près, d'abord parce que 10 à 15% de l'uranium nécessaire à nos centrales nucléaires viennent du Niger. Ensuite pour des raisons sécuritaires : le Mali et le Burkina Faso, pays voisins, ont déjà basculé dans l'autoritarisme.

Au Niger, Paris a redéployé son dispositif de lutte contre les djihadistes. 1.500 soldats français sont aujourd'hui à Niamey avec des avions de chasse et des drones. Les opérations antiterroristes sont fréquentes, en accord avec le président nigérien, sur les frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Si Mohamed Bazoum est renversé, eh bien en Afrique de l'Ouest, il ne restera plus que le Tchad en pays allié. Partout ailleurs, le sentiment anti-français, alimenté par la Russie et Wagner, augmente.

