Les infos de 6h - Intempéries en Belgique : des centaines de bénévoles affluent pour aider

Les terribles inondations qui ont semé la désolation ont fait 170 morts et le nombre de disparus est difficile à évaluer ce dimanche 18 juillet. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Angela Merkel, est attendue cet après-midi au chevet des survivants dans le village martyre de Schuld en Rhénanie-Palatinat pour annoncer des mesures d'aides. Un fonds européen de solidarité va également être débloqué. Mais cette mobilisation pour aider ces régions dévastées se traduit également sur le terrain, sur le plan humain, avec des centaines de volontaires qui affluent de partout pour aider les secouristes.

Des centaines de bénévoles, tellement que la police est obligée de faire des barrages routiers à l'entrée des communes. À Pepinster en Belgique par exemple, "on est partie avec nos pelles, nos sceaux, nos gants et on va de maison en maison et à chaque fois que quelqu'un a besoin d'un coup de main, on s'arrête", raconte une bénévole. Jérémy est également venu de Bruxelles pour aider. "On a vidé tout un jardin d'une dame de 95 ans. Au final, on se retrouve à vider sa maison", dit-il.

Dans un coin, on racle la boue, dans un autre on distribue à manger. Un foodtruck gratuit avec des burgers est aussi installé. Les riverains, eux, font le tri dans leurs affaires. Il n'y a pas grand chose à garder dans les maisons, mais ces aides sont évidemment les bienvenues. La police belge appelle cependant à éviter l'anarchie qui pourrait nuire au travail des secours. Ceux qui voudraient aider peuvent le faire en s'inscrivant en ligne sur des listes.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Le secrétaire d'État aux affaires européennes a dressé un constat : l'Union européenne a aujourd'hui plus de vaccinés, en proportion de sa population, que les États-Unis. Un peu plus de 55%. "On continue, on accélère", a déclaré Clément Beaune.

Marseille - L'enquête sur l'incendie qui a fait 3 morts hier dans un immeuble squatté d'un quartier déshérité s'oriente clairement vers la piste criminelle. Les policiers ont découvert au moins deux départs de feu. Ils ont mis en évidence une situation très tendue entre certains squatteurs nigérians et des trafiquants de drogue.

Festival de Cannes - Le jury présidé par Spike Lee a décerné la Palme d'or à la réalisatrice française Julia Ducourneau pour Titane, un film dérangeant qui avait d'ailleurs divisé les spectateurs lors de sa projection.