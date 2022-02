Guerre en Ukraine : Pascal Praud "inquiet" après la menace nucléaire de Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche 27 février mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire de son armée. Cette menace est-elle à prendre au sérieux ? Est-ce un coup de bluff ? Faut-il s'inquiéter ? Le débat était ouvert dans Les Auditeurs ont la parole ce lundi.

"Les gens n'imaginent jamais le pire, réagit Pascal Praud (...) Il n'y a pas de Parisien qui; en ce moment, quitte la capitale avec ses enfants en imaginant une attaque sur Paris". Pour autant, Karl confie se demander "jusqu'où ça va aller" sur l'antenne de RTL. "Je partage votre inquiétude", lui a répondu l'animateur.

Pascal Praud explique s'être "rendu sur internet" et avoir "tapé 'simulation attaque nucléaire'". Il s'est retrouvé sur "un site qui anticipe ce qui se passerait en cas d'attaque nucléaire en fonction de la ville que vous entrez et vous voyez les dégâts". "Le site est terrifiant, assure-t-il, puisqu'il évalue le poids des bombes et les conséquences qu'il y aurait avec chaque bombe".

"On joue à se faire peur mais je pense que beaucoup de Français sont dans cet état d'esprit", déplore le journaliste. "On se dit 'dans ce monde-là est-ce qu'on a envie de mettre des enfants sur la Terre ?' En même temps la vie est plus forte", relativise-t-il.