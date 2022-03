Les infos de 6h - Guerre en Ukraine : la Russie est-elle en train de revoir sa stratégie ?

S'agit-il d'un tournant dans la guerre en Ukraine ? Lundi 1er mars, le Pentagone a estimé que l'offensive russe était au point mort. Néanmoins, il est légitime de croire à une stratégie de Vladimir Poutine tant les explications données par les Américains sont surprenantes.

Le convoi serait actuellement bloqué à une vingtaine de kilomètres de Kiev pour des raisons logistiques, avec le manque de carburant et de nourriture pour les soldats. Étonnant pour l'une des armées les plus puissantes au monde.

Mais d'un autre côté, le Pentagone l'explique également, les Russes sont peut-être en train de repenser leur stratégie et leur avancée. Depuis plusieurs jours, l'armée ne progresse pas comme prévu et il y a peut-être aussi côté russe la volonté de faire monter encore plus la pression sur la population de Kiev pour que les civils fuient la capitale ukrainienne. Avant de passer à l'attaque, encercler la ville et l'assiéger.

Guerre en Ukraine - Joe Biden s'en est pris mardi 1er mars avec force à Vladimir Poutine, un "dictateur" qui est "plus isolé que jamais", pendant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant Kiev et la grande ville de Kharkiv. "Poutine avait tort", "nous sommes prêts, nous sommes unis", a-t-il martelé.

Politique - Malgré les très vives inquiétudes exprimées par Marine Le Pen et Éric Zemmour ces dernières semaines, les deux candidats à l'Élysée viennent officiellement de franchir le seuil des 500 parrainages, accompagnés du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan



Football - L'OGC Nice s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire face au pensionnaire de National 2, le FC Versailles (2-0). L'autre demi-finale opposera le FC Nantes à l'AS Monaco ce mercredi 2 mars (21h05).