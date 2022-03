Guerre en Ukraine : "Poutine a perdu cette guerre", estime l'écrivain Bernard Lecomte

Bien que l'offensive russe se poursuive avec des blindés et le bombardement de villes ukrainiennes, le succès russe est à relativiser. "On peut dire très clairement que Poutine a perdu cette guerre", estime notamment Bernard Lecomte, auteur de plusieurs ouvrages sur l'URSS, au micro de RTL.

"Évidemment, (Vladimir Poutine) va poursuivre l'invasion de l'Ukraine, il va prendre Kiev. Évidemment, l'armée ukrainienne sera battue, sauf miracle, par l'armée russe. Évidemment qu'un gouvernement fantoche remplacera le gouvernement Zelensky... Mais la résistance populaire ukrainienne, qui pousse l'admiration, l'empêchera à jamais de dominer ce pays", appuie le spécialiste de la Russie qui a publié KGB : la véritable histoire des services secrets soviétiques.

Pour lui, "les images venues de Kiev et Kharkiv, épouvantables, vont faire de (Vladimir Poutine) un personnage comparable à Hitler". Il estime ainsi que la population russe, qui "déteste la guerre", finira par lâcher le président russe "quand elle saura la vérité sur tout ce qu'il se passe en Ukraine". Et le doute s'installe peu à peu, avec la diffusion d'images sur Internet. Mais cela prendra un peu de temps, "la population a subi des années d'intoxication et de désinformation", argumente Bernard Lecomte qui pense que les manifestations contre la guerre - bien que répréhensibles de peines de prison - vont se multiplier.

En outre, il affirme que le président russe va être abandonné par les oligarques et les chefs de l'armée "qui ont tout à perdre dans cette mésaventure".