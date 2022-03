Les infos de 6h - Guerre en Ukraine : après une semaine, où en sont les troupes russes ?

C'était il y a une semaine jour pour jour désormais : l'armée russe envahissait l'Ukraine, créant l'exode, selon les derniers chiffres de l'ONU, d'un million de réfugiés. Alors que les combats se poursuivent dans ce qui devient une guerre d'usure, l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place fait le point concret sur l'avancée des troupes. C'est au sud du pays que l'armée russe progresse ce jeudi matin.

Les troupes de Poutine continuent à grignoter chaque jour, chaque nuit, quelques bouts d'Ukraine, principalement à l'est et au sud. C'est officiel ce jeudi matin, la ville de Kherson est tombée, les Russes ont planté leur drapeau dans cette ville de 300.000 habitants qui est placée juste à côté de la Crimée. C'est la première grande ville du sud de l'Ukraine. Sur certaines images on peut voir plusieurs blindés russes sur la place principale de la ville, devant un bâtiment de l'administration générale.

Comme pour le début de l'invasion, la résistance a été féroce mais pas suffisante. Les pertes humaines seraient énormes, Aliona est encore à Kherson : "On a tenu presque 5 jours pour ne pas les laisser entrer dans la ville. Ils ont tué nos hommes qui essaient de protéger la ville avec des cocktails molotov. Beaucoup de ces hommes gisent dans les parcs, morts", dit-elle.

Les troupes de Poutine progressent par l'est et le sud du pays en s'appuyant sur la Crimée, une partie du pays déjà annexée par les Russes. Ce jeudi matin, il faut couper l'Ukraine en deux, toute la partie est, toutes les grandes villes sont menacées. À Kiev, la résistance continue mais les bombardements aussi. Mercredi soir, il y a eu d'énormes explosions après une sirène d'alerte.

À écouter également dans ce journal

