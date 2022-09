Cinq ans après le drame, la conductrice du car scolaire qui a percuté un train à Millas parle enfin. Le procès de Nadine Oliveira, 53 ans, a débuté lundi. Mardi, les enfants rescapés ont témoigné, racontant cet instant où leur vie a basculé. Six collégiens ont perdu la vie dans l'accident. La conductrice du car continue de clamer que la barrière du passage à niveau était levée. Elle a raconté sa version des faits pour la première fois.

"Je les comprends parce que j'avais la responsabilité de leurs enfants, donc c'est une chose normale. Moi, je réagirais pareil. Je reste sur cette position, comme je l'ai dit à la barre, c'est la dernière image que j'ai vue avant de me réveiller par terre", témoigne Nadine Oliveira à l'antenne de France 2, avant d'ajouter que cette "dernière image" correspond aux "barrières ouvertes".

"Je suis arrivée normalement avec mon car et puis quand je fais le contrôle et que j'ai vu la barrière ouverte, qu'il n'y avait pas feu qui clignotait ni rien, j'ai commencé ma manœuvre", poursuit la conductrice. "Là, je me réveille par terre. Je n'entendais que des cris, des pleurs. Je n'explique pas, je n'accepte pas encore l'accident", regrette-t-elle. "On a quand même un sentiment de culpabilité, ça ne part pas".

