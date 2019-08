Drame de Millas : le somnifère qu'avait pris la conductrice n'est pas mis en cause

C'est un nouvel élément dans l'enquête sur l'accident au passage à niveau de Millas, dans les Pyrénées Orientales : les dernières expertises médicales ne mettent pas en cause le somnifère qu'avait pris la conductrice du car, transportant des enfants.

Pour rappel, le véhicule était entré en collision avec un TER. L'accident avait provoqué la mort de six collégiens, en décembre 2017.

L'avocat de la conductrice, Maître Jean Codognès, a rencontré sa cliente ce jeudi 8 août. Elle se dit soulagée de l'issue de l'expertise. "Elle le déclare depuis le début et au fur et à mesure que l'instruction évolue, on constate bien que cette femme n'a pas inventé le dossier", déclare-t-il, "Cela a mis du temps mais ses déclarations sont confirmées".

Pour son avocat, ce nouvel élément est un "non événement" parce qu'il n'a "jamais cru à ces histoires de médicaments". "Depuis l'origine du dossier, nous avions déjà des expertises indiquant que cette hypothèse soulevée était totalement farfelue", conclut-il.

