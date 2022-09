Les infos de 18h - Collision de Millas : "Je me suis réveillée au milieu des cris", témoigne la conductrice du bus

Les infos de 18h - Le procès de la conductrice de bus jugée pour la mort de six enfants s'ouvre

La ligne de défense de la conductrice du bus a été réaffirmée. Elle est jugée pour l'accident de son bus scolaire dans lequel six enfants sont morts après une collision avec un train. C'était il y a cinq ans, à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Le procès de cet accident s'est ouvert ce 19 septembre à Marseille. La seule prévenue dans ce procès est la conductrice, interrogée et dont le récit s'est terminé en larmes.

Jusqu'à l'évocation de l'accident, Nadine Oliveira répondait calmement, précisément, aux questions de la présidente du tribunal. "J'étais une conductrice prudente et consciencieuse. Le bus arrive au passage à niveau...", expliquait-elle. Sa voix fluette s'est étranglée, les sanglots débordants. "Est-ce qu'il est possible que vous ne vous souveniez pas si les barrières étaient abaissées", a demandé la magistrate. "Non, elles étaient levées, j'en suis sûre", a répondu la conductrice.

"Est-ce que vous revoyez la scène où est ce que dire le contraire aujourd'hui serait trop dur à assumer", a questionné la magistrate. Nadine Oliveira, en pleurs, a fait non de la tête, puis a enchaîné : "Je me suis réveillée par terre, au milieu des cris. Il y avait des enfants par terre à côté de moi". La conductrice de car s'est rassise, cramponnée à la version qu'elle a toujours défendue devant les enquêteurs depuis le premier jour de ce terrible accident.

