L'heure est aux ultimes répétitions à la veille de l'événement tant attendu par le peuple britannique. Le couronnement de Charles III aura lieu ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster. Et le roi s'est évidemment préparé pour cette cérémonie.

Au sein de Buckingham Palace, une plateforme aurait été érigée pour que le monarque puisse, en compagnie de son épouse Camilla, répéter les moments clés de ce couronnement. Mais l'abbaye de Westminster a été fermée au public, fin avril. Charles III s'est ensuite entrainé sur place, comme ce fut le cas ce mercredi 3 mai.

Si le couple royal répète, en catimini, les processions qui accompagneront le roi et son épouse avant et après leur couronnement sont moins discrètes. L'escorte de la cavalerie royale du souverain a notamment été aperçue en plein entraînement.

Les gardes montés descendent, dans un premier temps, le flan de Buckingham Palace avant d'entamer la descente de l'avenue royale du Mall. Et puis, un carrosse les rejoint et fait semblant de sortir des grilles de la résidence royale. La calèche est noire et représente le fameux carrosse du jubilé de l'ex-reine Elizabeth qui conduira Charles et Camilla au couronnement.

Si la plupart des répétitions grandeur nature ont lieu la nuit, les vrais carrosses royaux sont de sortie ces derniers jours. Les 7.000 soldats, provenant de forces armées de dizaines de pays du Commonwealth, ont notamment défilé sur The Mall.

