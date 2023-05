Charles III : qui sont les républicains, ces anti-monarchie qui rejettent le Roi ?

J -2 avant le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster. On vous parlait mercredi matin du carton des goodies, mais pour eux, pas question d'acheter des mugs à l'effigie du Roi. Depuis le début de son règne, les opposants à la monarchie, les républicains, se font de plus en plus entendre. À York, dans le nord de l'Angleterre, ils le crient à tue-tête et c'est aussi écrit sur leurs bonnets, leurs t-shirts ou leurs banderoles : "Il n'est pas mon roi".

"C'est une déclaration de principe. Il est devenu notre chef d'État sans être élu. Au lieu d'un couronnement, nous devrions avoir une élection. Nous devrions avoir le choix", explique Graham Smith, le directeur général de "Republic", le groupe de pression qui appelle à l'abolition de la monarchie. À chaque sortie du roi, il est présent aux côtés d'autres membres de l'organisation, dont Steeve. "Beaucoup de gens aimaient la reine. Ils l'ont transformée en grand-mère de la nation. C'est du très bon marketing. Ils étaient pro-Elizabeth plutôt que pro-monarchie. Charles doit s'imposer. Il aura du mal car je ne pense pas qu'il sera un bon roi", dit-il.



Tout comme Steve, Laura a décidé récemment d'agir pour que le Royaume-Uni devienne une république. "C'est en voyant les funérailles de la reine que je me suis dit que ça devenait ridicule et que je voulais faire quelque chose et nous voilà", dit-elle. Les anti-monarchie restent peu nombreux, moins d'un quart de la population selon les sondages, mais ils espèrent que le couronnement leur offrira une plateforme pour convaincre.

