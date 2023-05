Fusillade dans une école à Belgrade : 8 élèves et un gardien tués par un adolescent

Huit élèves et un gardien d'une école de Belgrade ont été tués par un adolescent qui a ouvert le feu dans son établissement de la capitale serbe, a annoncé le ministère de l'Intérieur ce mercredi 3 mai. Six autres élèves et leur professeur ont également été blessés. "Dans la fusillade qui a eu lieu ce matin à l'école primaire Vladislav Ribnikar, à Vracar (dans le centre de Belgrade, ndlr), huit enfants et un gardien ont été tués, alors que six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'auteur présumé de la fusillade a été arrêté par la police juste après le drame dans cette école primaire. Il s'agirait d'un mineur, élève de la septième année, qui aurait tiré avec le pistolet de son père, a indiqué le ministère de l'Intérieur serbe dans un communiqué.

