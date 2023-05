Couronnement de Charles III : boule de neige, tasse, chaussettes... Le très lucratif business des souvenirs

Le business des babioles royales. Le décompte est lancé avant le couronnement du roi Charles III ce samedi 6 mail à l'abbaye de Westminster. Hors, un évènement royal de cette ampleur signifie que les Britanniques ont déjà commencé leurs achats pour anticiper cette célébration historique. Boule de neige, tasse, chaussettes, torchon, toutes ces babioles seront à l'effigie du souverain du Royaume-Uni.

Dans la boutique d'une grande attraction touriste, le Tower Bridge, les tasses se vendent comme des petits pains. "Les gens aiment avoir un meuble pour chaque grande occasion royale, des pièces commémoratives, des aimants, des porte-clés. Ils veulent quelque chose qui dit 'j'étais à Londres pour le couronnement'", estime Bob, le manager de ce magasin.

Il y a en a pour tous les prix, si les tasses les plus chics peuvent coûter plus de 40 euros, les plus simples se vendent autour de 20 euros. Les torchons, eux, s'arrachent à 35 euros. Toutes sortes de dessins parent ces objets, certains abstraits avec du feuillage, qui entourent une couronne pour illustrer le côté écolo du nouveau roi.

D'autres dessinateurs, comme Anna Rendell par exemple, ont choisi une image plus intime et moins kitsch. "On y voit le roi dans un moment de tendresse avec son chien. Il est assis sur un banc fleuri. Il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui. J'ai voulu montrer le roi venu peindre dans son jardin", raconte l'artiste. Les Jack Russell du roi n'ont cependant pas encore remplacé les petits corgis de la reine sur les T-shirt, les chaussettes et sur les caleçons.

