Couronnement Charles III : quel rôle va tenir le prince William ?

Ce samedi 6 mai, le roi Charles III sera couronné devant pas moins de 2.000 invités. Les membres de la famille royale également présents tiendront des rôles très spécifiques à cette occasion. C'est le cas de l'aîné du roi qui devra faire allégeance au souverain.

En effet, selon les informations du magazine Hello!, il devra "placer ses mains dans celles" de son père, comme Philip l'avait fait lors du couronnement d'Elizabeth II, avant de prononcer la promesse suivante : "Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté ainsi que la foi et la vérité en tant que votre suzerain à vie. Que Dieu me vienne en aide." Un serment qui porte le nom d'"Hommage du sang royal".

Le prince William et la baronne Merron, membre de la Chambre des Lords, habilleront ensuite le souverain de la "robe de la justice et des vêtements du salut".

Le duc de Sussex qui sera bien présent n'aura quant à lui pas de rôle à remplir lors du couronnement du roi Charles et de la reine Camilla. Selon les informations du Sun, il devrait être placé 10 rangs derrière les membres de la famille royale et ne devrait assister à aucun autre événement lié au couronnement au cours du week-end.

