La France a rouvert ses portes mercredi 23 décembre 2020 à certains retours du Royaume-Uni, avec un test négatif au coronavirus et au variant qui s'est répandu outre-Manche. Les Français et les étrangers qui résident en France ou dans l'espace européen, pourront rentrer en France, mais devront "disposer, avant le départ, du résultat d’un test négatif (...) de moins de 72 heures", soit PCR, soit antigénique, à condition qu'il soit sensible au coronavirus et à son variant, a annoncé Matignon.

Problème : les tests PCR sont remboursés par la Sécurité sociale française, mais pas en Angleterre. Or la facture est salée, ce qui inquiète quelques Français, à l'instar d'une jeune femme de 21 ans bloquée outre-Manche, "catastrophée" par les annonces de Matignon. Elle explique sur RTL devoir dépenser 300 livres (près de 330 euros) pour avoir les résultats de son test PCR en moins de 24 heures, une somme très conséquence comparée à ses revenus. Et la jeune Française de cingler : "On a l'impression d'être des bulldogs interdits de mettre les pieds en France."

- Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans un hameau isolé près de Saint-Just (Puy-de-Dôme) dans la nuit de mardi à mercredi. Les militaires, qui appartenaient à la compagnie d’Ambert, ont été blessés mortellement par arme à feu par un homme de 48 ans, alors qu’ils tentaient de porter secours à une femme ayant trouvé refuge sur le toit d’une maison.

- Coronavirus : la première campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

- Le président américain Donald Trump a rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès après des mois de blocage, en le qualifiant de "honte" et en réclamant une augmentation du montant des chèques envoyés aux familles.