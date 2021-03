Donald Trump : le jour où il s'est mis au volant d'un camion à la Maison-Blanche

publié le 23/12/2020 à 06:15

Le 23 mars 2017, quand il reçoit des routiers à la Maison-Blanche, Donald Trump n'hésite pas à se mettre en scène au volant de l'un de leurs énormes camions, heureux comme un enfant déballant ses cadeaux le matin de Noël.

Derrière l'image anecdotique, ce sont bien des thèmes chers au président américain dont nous parle Philippe Corbé : l'économie, le travail, et l'argent. Car, pour l’ancien correspondant de RTL aux États-Unis, c’est aux 70 millions d’Américains qui ont voté pour lui quelques mois plus tôt auxquels s’adresse Donald Trump ce jour-là : cette Amérique rurale, blanche et ouvrière, qui a vu ses emplois détruits par la mondialisation.

"Si je bosse dur, j'aurais de quoi faire vivre ma famille convenablement" est une croyance qui a la vie dure dans les États-Unis du XXIe siècle, et sur laquelle le milliardaire américain aura basé son mantra politique : "America First".

>> Photo Op, une série de 6 épisodes exceptionnels consacrés à Donald Trump, de sa candidature à la présidentielle américaine 2015 jusqu’à sa défaite contre Joe Biden en novembre 2020. Philippe Corbé, ancien correspondant de RTL aux États-Unis, fait le tri dans ses photos et en sélectionne pour vous, comme un roman-photo, pour raconter cette période extraordinaire qu’il a fait vivre sur l’antenne de RTL. Un podcast RTL Originals.