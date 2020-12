Coronavirus : la vaccination, un véritable défi logistique en France

publié le 22/12/2020 à 15:24

Après le Royaume-Uni et les États-Unis, où Joe Biden s'est fait vacciner en direct pour convaincre les plus sceptiques, les autorités de l'Union européenne ont donné leur feu vert lundi au vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

La campagne de vaccination doit ainsi commencer le 27 décembre, un immense défi logistique. Olivier Véran, le ministre de la Santé a visité ce mardi 22 décembre une plateforme située en Seine-et-Marne qui recevra les vaccins.

Il a assisté à un essai à blanc, avec des fioles vides, mais en conditions réelles. Dans les jours à venir, les vraies doses feront le même trajet depuis la Belgique, maintenues à - 80 degrés dans de la neige carbonique.

Une fois arrivées, elles seront stockées dans de grands congélateurs ultra-sécurisés et bardés d'alarmes. Avant de partir vers les établissements pour personnes âgées, les doses seront décongelées. La vaccination devra intervenir impérativement dans les cinq jours, sinon les produits seront perdus.

1 million de personnes prioritaires à vacciner

Le but est de vacciner 1 million de personnes d'ici la fin février. "Nous aurons quelques dizaines de milliers de doses dans les prochains jours, à la fin du mois nous aurons plus d'1 million de doses livrées, plusieurs centaines de milliers en janvier et à nouveau 1 million de doses en février", explique le ministre de la Santé.

"Nous devrions avoir suffisamment de vaccins entre décembre, janvier et février pour pouvoir lancer la campagne de vaccination de quelque 1 millions de personnes prioritaires dans les établissements collectifs âgés", conclut-il. Sur tout le territoire, six plateformes comme celle-ci sont réparties et une centaine de super congélateurs sont installés dans des hôpitaux.