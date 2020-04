publié le 10/04/2020 à 06:49

Malgré les nombreuses mesures de confinement et l'appel des autorités à rester chez soi, certaines personnes parviennent à contourner ces consignes. En Espagne, un des pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, un afflux de touristes français a été décelé ces derniers jours, comme si de rien n'était.

Employée dans l'hôtellerie et actuellement au chômage technique, Anna Manssera, n'en revient pas, comme beaucoup de ses voisins, de voir des touristes français débarquer depuis quelques jours dans son quartier : "Nous sommes très en colère car nous respectons tous la quarantaine et avec ces gens qui viennent de l'étranger, on va devoir rester plus longtemps chez nous".

Elle déplore également qu'"au supermarché, des clients qui ne parlaient pas espagnol et qui faisaient leurs stocks pour ces prochains jours étaient présents. C'est incroyable, avec ça, le confinement ne va jamais finir". Alertée par les supermarchés, la maire de Rosas, une commune de Catalogne, a constaté cette hausse de clients français que de nombreux habitants regrettent, dont un a déposé plainte.

La police contrôle désormais la plupart des entrées des communes de la côte catalane et plusieurs familles françaises ont dû faire demi-tour en recevant également, une amende de 600 euros.

