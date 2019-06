Quels sont les noms de famille les plus répandus en France ?

publié le 11/06/2019 à 10:52

À votre avis, quels sont les noms de famille les plus portés en France ? Durand ? Dupont ? Eh bine non, c'est Martin, et c'est le cas depuis 1650 ! Selon la dernière enquête de l'INSEE détaillée par la Provence ce mardi 11 juin, viennent ensuite Bernard et Thomas. Le journal explique ainsi que 30 % des noms de famille sont issus du prénom du père de famille.



On est même à 46% dans les Bouches-du-Rhône. En effet, il existe des spécificités régionales en fonction des traditions locales, des flux migratoires et de la démographie. Là-bas aussi, Martin est le nom de famille le plus courant. En revanche, la suite du trio de tête change. À la deuxième place, on retrouve ainsi le nom Blanc.

Garcia est troisième. Une spécialiste explique que ce n'est pas pas forcément le signe que la population d'origine espagnole est plus nombreuse. Au contraire, c'est plutôt parce qu'il y a peu de noms de famille différents en Espagne. Quand les Martins ne sont même pas 300.000 en France, les Garcia sont plus de trois millions en Espagne.