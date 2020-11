iStock / Getty Images Plus

05/11/2020

C'est un chiffre que vous révèle ce matin RTL et qui a de quoi nous interpeller. Le taux de fréquentation des cabinets médicaux est en chute libre. Et ce n'est pas une bonne nouvelle Selon le site Doctolib, depuis le premier jour de ce nouveau confinement, on constate une augmentation de 30% des annulations de rendez-vous.

Par peur sans doute d'être contaminés, les patients désertent les salles d'attente. Pourtant le mot d'ordre est clair : "Soignez-vous". C'est le titre d'un appel publié ce matin dans la presse régionale et signé notamment par le docteur Aime-sika Razon. "En consultation j'entends souvent cette peur de s'exposer à la contamination et le souhait de laisser sa place aux cas plus importants que le sien", décrit-elle.

Le docteur tient pourtant à rassurer les patients : "À la différence de la première vague où on manquait de moyens et d'informations, on est maintenant parfaitement équipés pour accueillir les patients en cabinet".



Présidentielle américaine - Joe Biden a gagné le Wisconsin et le Michigan dans la nuit de mercredi à jeudi 5 novembre. Il ne lui manque plus que 6 électeurs pour remporter la présidentielle. Les Américains attendent encore la fin du dépouillement en Géorgie, où il reste 100.000 bulletins, mais pour l'instant les résultats sont plutôt en faveur du candidat démocrate.



Coronavirus - Les chiffres continuent de s'affoler en France : plus de 4.000 personnes sont en réanimation, et près de 400 personnes sont décédées du coronavirus dans les dernières 24h.

Ligue des Champions - Nouvelles défaites pour Rennes et Paris mercredi 4 novembre en ligue des Champions. Après la déroute de Marseille la veille, les Bretons ont été battus par Chelsea 3-0 tandis que le PSG s'est incliné 2-1 contre Leipzig. Les Parisiens n'ont presque plus le droit à l'erreur pour se qualifier en phase finale.