publié le 21/05/2021 à 06:52

Après plus de dix jours d'affrontements, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur à l'aube, ce vendredi 21 mai, après d'intenses tractations diplomatiques. Cet accord, favorisé par l'֤Égypte, engendre désormais l'espoir d'un retour à l'apaisement entre Israël et le Hamas.



Les tirs de roquette se seront poursuivis jusqu'au dernier moment, mais depuis 2h du matin, un calme absolu règne dans le sud d'Israël. Cette quatrième confrontation de grande ampleur entre les deux groupes armés aura donc duré onze jours et vendredi, les deux camps revendiquent la victoire.

Le Hamas estime avoir porté un coup très dur à l'État juif et obtenu des assurances sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Israël affirme de son côté avoir neutralisé, pour plusieurs années, l'infrastructure militaire du mouvement islamiste, en détruisant notamment 100 kilomètres de tunnel construits sous la bande de Gaza.

Ce cessez-le-feu, obtenu sous la pression des États-Unis et de l'Égypte, pourrait aboutir sur une conférence de paix dans les prochains jours. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken est attendu dans la région pour lancer une initiative diplomatique.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La campagne de vaccination s'accélère à nouveau en France. 672.339 doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées au cours des dernières 24 heures dans l'Hexagone, un record depuis le début de la campagne.

Société - Le Premier ministre, Jean Castex, a embarqué dans la soirée de ce jeudi 20 mai dans le train de nuit Intercités Paris-Nice. L'exploitation de ce train de nuit, qui relie les deux villes en douze heures, avait cessé en décembre 2017, faute de rentabilité.

Sport - La Coupe du monde de football pourrait être organisée tous les deux ans, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cette proposition, qui figure au menu de la prochaine assemblée de l'instance mondiale, est soutenue par l'ancien entraîneur français Arsène Wenger.