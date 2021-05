publié le 17/05/2021 à 09:31

Cela fait maintenant une semaine qu'un nouveau cycle de violences entre Israéliens et Palestiniens a commencé. Le bilan fait état de plus de 200 morts, essentiellement du côté palestinien. L'armée israélienne a encore mené cette nuit une intense série de frappes sur Gaza après une journée qui aura été la plus sanglante depuis une semaine.

Selon Daniel Saada, l'ambassadeur d'Israël en France, "nous avons été agressés il y a une semaine par le Hamas qui a lancé et qui lance près de 3 000 missiles sur les villes israéliennes. Pas un seul des missiles du Hamas n'a essayé de viser une cible militaire israélienne. Ce ne sont que des civiles qui sont visés côté israélien."

Israël a pris beaucoup de précaution avec son bouclier anti-missile, selon son ambassadeur. "Il faut que nous puissions trouver la solution pour désarmer le Hamas et pour l'empêcher de continuer ce cycle de violences infernales", assure-t-il, expliquant qu'un cessez-le-feu serait en discussion. "Mais nous devons absolument empêcher le Hamas de continuer de menacer nos citoyens. C'est une situation que tous les pays au monde peuvent comprendre", a conclu l'ambassadeur.