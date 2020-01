Tempête Gloria : ce qu'il faut savoir

et AFP

La tempête Gloria continue de faire des dégâts. Alors que les pluies diluviennes doivent perdurer au moins jusqu'à jeudi 23 janvier à la mi-journée, Météo-France a placé les Pyrénées-Orientales et l'Aude en vigilance rouge pluie-inondation, ainsi que l'Ariège et la Haute-Garonne en alerte orange.

Les deux points critiques ont été atteints autour des fleuves Agly (au nord de Perpignan) et Aude (sud de Carcassonne), qui risquent de déborder. Les autorités, qui appellent à la plus grande vigilance, ont procédé à des évacuations préventives. Plus de 1.500 habitants sont concernés.

Dans les Pyrénées-Orientales comme dans l'Aude, les transports scolaires ont été suspendus pour jeudi. Et les services de l'État demandent aux parents de ne pas amener leur enfant à l'école, au collège et au lycée.

"Le niveau de l'Agly est monté à 7,20m"

À Claira, près de Perpignan, il y avait encore quelques habitants récalcitrants (ne voulant pas quitter leurs maisons) en fin d'après-midi. Mais les gendarmes ont patrouillé pour leur expliquer que la situation était grave.

Kévin Mazoyer, secrétaire général de la préfecture, s'est adressé aux personnes mises à l'abri dans la salle polyvalente : "Le niveau de l'Agly est monté à 7,20m, le risque a augmenté, la consigne d'évacuation est plus stricte que jamais. Il va falloir passer la nuit ici, c'est contraignant pour vous je sais, mais indispensable pour vous protéger."

Les pluies qui tombent sur la région depuis lundi vont, après une légère accalmie, redoubler d'intensité en fin de nuit et jeudi matin, a averti Météo-France. La situation est aggravée par la fonte de la neige récemment tombée, qui augmente le débit des cours d'eau, tandis que sur le littoral, la houle et les fortes vagues d'est à nord-est gênent l'écoulement des rivières. À Argelès-sur-Mer, la Massane, qui traverse la localité est aussi sous haute surveillance.