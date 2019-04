publié le 28/04/2019 à 10:32

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 76.000 juifs ont été déportés de France vers Auschwitz en Pologne. 2.500 seulement sont revenus de ce camp de la mort nazi et aujourd'hui, ils ne sont plus que 200 et une poignée seulement témoigne de l'horreur. Ce sont les passeurs de mémoires.



Nous sommes en septembre 1943, Esther Senot arrive à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans : "Il y avait de la fumée partout, des odeurs nauséabondes. On voyait des cadavres le long de l'allée centrale, des chient courraient dans tous les sens", raconte cette rescapée de la Shoah.

Aujourd'hui à Auschwitz, l'herbe et les arbres ont poussé et Ginette Kolinka, autre rescapée de ce camp de la mort, emmène les visiteurs dans ces allées caillouteuses. "Vous savez que chaque pas que vous faites, je suis sûr que c'est l'endroit où quelqu'un est tombé mort", explique-t-elle.

Les déportés qui n'étaient pas immédiatement envoyés à la chambre à gaz étaient condamnés aux travaux forcés. À l'intérieur des baraquements encore debout, les souvenir ressurgissent. Ginette se souvient du tout premier soir, avril 44, il y a tout juste 75 ans. "Je ne sais pas si vous réalisez (...) Je me faisais la plus petite possible, pour ne pas me faire remarquer", explique-t-elle.

"Tant que je pourrais je reviendrais", explique Ginette qui lutte aujourd'hui contre la haine.