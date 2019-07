et AFP

Les Etats-Unis affirment avoir abattu un drone iranien jeudi 18 juillet. L'appareil se serait approché d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz, dernier incident en date dans une région sous haute tension depuis plus de deux mois.

C'est le président américain Donald Trump lui-même qui a annoncé que les Etats-Unis avaient abattu cet appareil iranien qui s'était approché dangereusement d'un navire américain, après avoir ignoré de multiples appels à s'éloigner.

Selon lui, le drone iranien s'est approché à moins de 1.000 mètres du navire amphibie USS Boxer, qui a entrepris "une action défensive". "Le drone a été détruit immédiatement", a-t-il dit. Interrogé peu après lors de son arrivée au siège de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a affirmé n'avoir "aucune information sur la perte d'un drone".

