À écouter Le journal RTL de 5h du 11 juillet 2023 00:10:33

Il est l'homme qui avait menacé de marcher sur Moscou. Evgueni Prigojine, leader du groupe paramilitaire Wagner, aurait rencontré Vladimir Poutine le 29 juin dernier. Une "discussion" selon les rapports officiels mais sans doute une démonstration d'autorité pour le président russe.

Pas question de laisser penser que Vladimir Poutine s'est laissé déborder par Evgueni Prigojine. Le Kremlin l'affirme, cinq jours après leur coup de force, les représentants de Wagner ont rencontré le président russe pendant près de trois heures. Et à entendre le porte-parole du Kremlin, cela ressemblait plus à groupe de parole qu'à un remontage de bretelle.

"Le Président a invité 35 personnes, les commandants et les dirigeants, dont Evgueni Prigojine", a ainsi détaillé Dmitri Peskov. "Vladimir Poutine a écouté leurs explications et leur a proposé des alternatives pour leur travail futur et leur emploi à des fins militaires."

Le chef de Wagner en déplacement

"Les commandants (de Wagner) ont donné leur version des faits. Ils ont souligné qu'ils étaient des soutiens convaincus et des soldats du chef de l'État et commandant en chef (Vladimir Poutine) et ont affirmé qu'ils étaient prêts à continuer à combattre pour la patrie", a poursuivi le porte-parole.

Bien sûr on ne sait pas ce qu'il est advenu depuis du patron de Wagner, accusé de trahison par Vladimir Poutine. Selon les rumeurs, il se dit que Evgueni Prigojine se déplace beaucoup. D'ailleurs son jet, traqué par plusieurs sites internet, a bien effectué un aller-retour entre Saint-Pétersbourg et Moscou entre le 29 et le 30 juin. En revanche, rien ne dit que le chef de Wagner était à bord.

À écouter également dans ce journal

Disparition d'Émile - Les recherches redoublent d'intensité pour retrouver le petit garçon, disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis plus de 48 heures.

Val-de-Marne - Une documentaliste d'un collège du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) a été mise en examen et placée en détention provisoire samedi 8 juillet. Elle est soupçonnée d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs.

Izïa Higelin - Le 6 juillet dernier sur scène, la chanteuse Izïa Higelin a eu des propos jugés particulièrement violents à l'encontre d'Emmanuel Macron. L'artiste revient sur cet incident et s'explique sur sa démarche.