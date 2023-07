Izïa Higelin : "Je suis désolée que cela ait été mal interprété", la chanteuse s'explique

Le 6 juillet, lors d'un concert à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), la chanteuse Izïa a créé la polémique en imaginant le lynchage d'Emmanuel Macron sur scène. Une enquête a été ouverte pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit". L'artiste s'est expliquée sur cet événement dans un entretien auprès du journal Ouest-France, ce lundi 10 juillet.

"Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété, décontextualisé. À aucun moment évidemment, je n’ai voulu inciter à la violence ou à la haine", a d'abord tenu à préciser Izïa Higelin. "C’est une histoire, un liant improvisé et surréaliste entre deux titres qui parle de tout et de rien et qu’il ne faut surtout pas prendre au premier degré."

Si les propos tenus lors de la performance en ont choqué plus d'un, au point de voir son concert du 14 juillet prévu à Marcq-en-Barœul annulé, la chanteuse insiste sur le fait qu'à aucun moment elle n'a appelé à la violence : "Cela reste une histoire fantasmée, un moment partagé d’esprit libre, artistique."

"Ce n’est pas dirigé dans quelque direction que ce soit", ajoute la fille de Jacques Higelin. Une polémique qui pour le moment n'empêche pas Izïa Higelin de continuer sa tournée, étant d'ailleurs l'une des artistes les plus programmées dans les festivals cet été.

